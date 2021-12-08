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среда, 08 декабря 2021 10:32

Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов

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Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото:cn.npu.gov.ua

В Чернигове не могут установить личность 13-й жертвы жуткого ДТП. Остальных уже удалось идентифицировать. Шестеро из погибших – жители Борзнянской ТГ.

Самой младшей жертве – 19 лет. Юлия Ткаченко ехала вместе с матерью Ниной Михайловной из Борзны, сообщили Gazeta.ua источники в облгосадминистрации.

Еще одна семейная пара из села Прачи Борзнянской громады - 40-летний Андрей Тараненко погиб, его жена 28-летняя Наталья в больнице.

Также среди погибших – жених и невеста. Только вернулись из Польши и ехали знакомиться с родителями.

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Погибшего водителя звали Александр Мартыненко. Ему было 47 лет. Был профессиональным и опытным, говорит перевозчик из Борзны Юрий Колганов.

"У меня работал с 2017 года. Добросовестный, порядочный, семьянин, работа-дом, больше его ничего не интересовало", – рассказал Колганов.

Маршрутка 2005 года выпуска, рассчитана на 17 мест. Обслуживалась постоянно, была в исправном состоянии.

"Это именно пассажирский автобус. Купил его в 2010-м. На рейс выходил после техосмотра на базе. Водителя также каждое утро осматривал врач", - добавил перевозчик.

Семь травмированных находятся в среднем и тяжелом состоянии. Самый молодой пациент – 2003 года, самый старший – 1972 года. Пятеро – в Черниговской городской больнице №2 – три женщины и двое мужчин. Никаких прогнозов врачи не дают.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро были травмированы. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура.

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Дата
08
декабря

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