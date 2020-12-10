Ravon мчался на бешеной скорости и влетел в столб: есть погибшие

В Киеве Ravon на бешеной скорости влетел в столб.
ДТП произошло на Индустриальном мосту в ночь на 10 декабря, пишет "Киев Оперативный".
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Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по ул. Вадима Гетьмана, со стороны станции метро Шулявская, на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи с Индустриальным путепроводом на большой скорости въехал в столб.
По предварительной информации, погибли 2 человека. Обстоятельства смертельной аварии будут выяснять полицейские.
Под Одессой на скользкой дороге водитель ВАЗа протаранил автобус и погиб. Авария произошла 8 декабря на 14 км автодороги Одесса - Черноморск. Водитель ВАЗа не справился с управлением.
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