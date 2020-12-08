На скользкой дороге не разминулись ВАЗ и автобус - есть погибший

Под Одессой на скользкой дороге водитель ВАЗа протаранил автобус и погиб.

Авария произошла сегодня утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск. Водитель ВАЗа не справился с управлением, сообщили в Овидиопольском отделе полиции в Одесской области.

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Фото: od.npu.gov.ua

"37-летний водитель ВАЗа, не справившись с управлением на скользкой дороге, столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека. Авария произошла 7 декабря в 23:56.