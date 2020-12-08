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вторник, 08 декабря 2020 09:13

С перевернутого авто вытащили 3 трупа
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В Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека. Еще один пассажир остался невредимым
Фото: km.dsns.gov.ua
В Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека. Еще один пассажир остался невредимым
В Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека. Еще один пассажир остался невредимым
В Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека. Еще один пассажир остался невредимым

Вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области перевернулся Volkswagen Passat В5. Погибли 3 человека.

Авария произошла 7 декабря в 23:56, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"На момент автотрощи в салоне автомобиля находилось четыре человека. Спасатели деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя и двух пассажирок 50 и 55 лет. Еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

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Чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Близ села Сабановка в Радеховском районе на Львовщине в лоб столкнулись Mercedes и Audi. Погибли три человека. 50-летний водитель Audi - на месте происшествия. Еще двое умерли в Радеховской ЦРБ.

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