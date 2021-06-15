Расстрел супругов: показали фото подозреваемого и его жертв

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Подозреваемого в расстреле супругов Сергея Миненко и Оксану Гарбузенко на Житомирщине зовут Александр Мальцев, 58 лет. Он уроженец Курской области России, имеет украинское гражданство и живет в Киеве. В соседнем с Грубским селе Вишневом 10 лет назад купил дачу. Местные говорят, что о нем ничего не знают, потому что жил нелюдимым.

Как познакомился с Сергеем - следователи еще устанавливают. Есть версия, что он увлекается охотой. И познакомился с мужчиной, когда он работал лесником.

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По другим данным, до 2014 года подозреваемый в убийстве был зарегистрирован в Киеве частным предпринимателем, занимался перевозками грузов. А Миненко работал в последнее время дальнобойщиком. Так и сошлись. Такие данные из собственных источников имеет obozrevatel.

На убийство Мальцев решился из-за долга. Это подтвердил на допросе. Речь идет о $23 тыс., говорят в прокуратуре. Откуда у мужчины автомат и боеприпасы, устанавливается.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области через окно дома расстреляли супругов 46-летнего Сергея Миненко и 39-летнюю Оксану Гарбузенко. Мужчина и женщина спали. В соседней комнате отдыхала их 12-летняя дочь. Именно она вызвала на место "скорую" и полицию. Сергей погиб на месте от ранений в сердце и легкое. Оксану забрали в Коростышевскую больницу и прооперировали. Она умерла на следующее утро. Подозреваемого арестовали без права на залог 10 июня, по решению Королевского райсуда Житомир. Ему грозит до 15 лет за решеткой.