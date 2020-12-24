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четверг, 24 декабря 2020 09:07

Расстрел пассажира в авто на дороге: известен мотив

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Расстрел пассажира в авто на дороге: известен мотив
В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскивают. Фото: od.npu.gov.ua

Стал известен мотив расстрела на дороге в Окнянском районе Одесской области пассажира ВАЗ-2108. Потерпевший и стрелок не поделили женщину. Накануне убийства она ушла от одного к другому.

Брошенный решил отомстить, сообщает ТСН.

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Мужчины встретились на проселочной дороге. Как установили следователи, один из них выхватил охотничий карабин и выстрелил в лобовое стекло встречной машины. От ранений ее водитель скончался на месте еще до приезда "скорой". 34-летний стрелок уехал.

В области объявили операцию "Сирена", но пока убийцу не задержали. В каком направлении скрылся после преступления - в полиции пока не сообщают.

Событие произошло 23 декабря около 8:30 возле села Ставрово Окнянського района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Олег Маланюк.

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Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

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