Расстрел мужчины в Каховке: в деле появился новый подозреваемый

26-летнего Владимира Чебукин из Каховки расстреляли у дома его бывшей жены. Фото - ТСН

В деле об убийстве 26-летнего Владимира Чебукина в Каховке на Херсонщине есть еще один подозреваемый. Это - старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александр Портнов, которого по результатам служебной проверки уволили.

Портнова подозревают в сокрытии особо тяжкого преступления и искажении обстоятельств убийства, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"При участии полицейского были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский выстрелил в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему. А сам он к тому времени уже был без сознания вследствие ранения", - отметили в бюро.

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Из-за действий подозреваемого следователи рассматривали ложную версию - убийства с целью самозащиты.

Если вину подозреваемого докажут - ему грозит до 3 лет ограничения или лишения свободы.

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. Через два дня он скончался в больнице. За убийство задержали мужа бывшей жены Владимира - Юрия Кашникова. Три дня люди выходили на акции протеста сначала под суд, а затем под полицию. Требовали объективного расследования, потому что видео с камер наблюдения дома исчезло. А в компании, которая была в гостях у стрелка был полицейский, который тоже может быть причастен к убийству и сокрытие фактов. По данным родителей, в их сына попали 15 пуль из трех видов оружия.