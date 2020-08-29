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суббота, 29 августа 2020 23:58

Расстрел автобуса под Харьковом Суд избрал меру пресечения подозреваемым

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Расстрел автобуса под Харьковом Суд избрал меру пресечения подозреваемым

Киевский районный суд Харькова избрал меры пресечения в виде содержания под стражей пяти подозреваемым в нападении на автобус с активистами одной из политических сил.

"Избрана мера пресечения 5 подозреваемым - содержание под стражей в течение 60 суток без права залога, все они из Днепра", - заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии "УНН".

Он отметил, что еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым.

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27 августа, около 19:10, вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. С Mitsubishi вышло несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.

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