Расстрел авто на дороге: новые фото и видео

Фото: od.npu.gov.ua

Расстрелянный на дороге в Окнянском районе Одесской области пассажир ВАЗ-2108 - житель Подольска.

Стрелка разыскивают. Действует специальная полицейская операция "Сирена", сообщили в отделе коммуникации областной полиции

"К автомобилю ВАЗ, где пострадавший был пассажиром, подъехала Honda. Из ее салона раздался выстрел из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался до приезда "скорой". Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся", - рассказали полицейские.

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На месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Других подробностей, возраст и род занятий погибшего, а также состояние водителя, в полиции пока что не сообщают.

Происшествие случилось сегодня, 23 декабря, около 8:30 возле села Ставрово Окнянського района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Олег Маланюк. Мотив преступления пока что не известен.