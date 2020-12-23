 
Ексклюзивы
1/5
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 81
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10188
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 648
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1944
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Фото
Все фото
4
3
3
4
9
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Видео
Все видео
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10179
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1233
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 567
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 13:47

Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
4

  Комментировать

В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскивают
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскивают
В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскивают
В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскивают

Расстрелянный на дороге в Окнянском районе Одесской области пассажир ВАЗ-2108 - житель Подольска.

Стрелка разыскивают. Действует специальная полицейская операция "Сирена", сообщили в отделе коммуникации областной полиции

"К автомобилю ВАЗ, где пострадавший был пассажиром, подъехала Honda. Из ее салона раздался выстрел из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался до приезда "скорой". Правонарушитель на иномарке с места происшествия скрылся", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Других подробностей, возраст и род занятий погибшего, а также состояние водителя, в полиции пока что не сообщают.

Происшествие случилось сегодня, 23 декабря, около 8:30 возле села Ставрово Окнянського района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Олег Маланюк. Мотив преступления пока что не известен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расстрел авто на дороге: новые фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 20232
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13914
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 10179
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 7164
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 6462
Происшествия
Неизвестные на улице избили и обстреляли подростка
Неизвестные на улице избили и обстреляли подростка Просмотров: 36
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
3
 Просмотров: 684
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
3
 Просмотров: 1638
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года Просмотров: 54
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
4
 Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Зеленский снова бы выиграл выборы:опрос
1
Харьковские курсантки опозорились танцами под "Вороваек"
1
Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым
Голосов: 106
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть