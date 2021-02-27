Рассказали обстоятельства взрыва в больнице

В больнице в Черновцах загорелась кислородная трубка. Фото: ГСЧС

Пожар в больнице в Черновцах произошел из-за вспышки кислородной трубки.

"27 февраля в 13:15 в городе Черновцы по улице Героев Майдана, 226 в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 произошло возгорание кислородной трубы", - говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 13:30 пожар был ликвидирован. 1 человек погиб. Еще 1 получил ранения. Эвакуировали 20 человек.

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Заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Гусак сообщила, что больных из палат рядом с той, где произошел пожар, из-за задымления перевозят в другие больницы.

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. "В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в Facebook