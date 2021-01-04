Рассказали об украинке, которая при загадочных обстоятельствах умерла в Турции

Кристина Новицкая в полдень 31 декабря прошлого года заказала домой еду и больше из виллы не выходила. Фото: Milliyet

25-летняя Кристина Новицкая, которую нашли мертвой в Турции, родом из Киева.

Окончила столичный национальный лингвистический университет, изучала восточные языки. В Турции работала переводчиком, преподавала в школе танцев. Жила одна.

Мать умершей - Галина Новицкая - работает агентом недвижимости. Разыскивать дочь начала через друзей, когда не смогла к ней дозвониться из Украины. А те вызвали полицию. Три замка стальных дверей виллы были заперты изнутри, а на окнах - железные решетки. Местная полиция склоняется к версии самоубийства. Но рассматривают и другие версии, говорит Эмир Рустамов, консул Украины в Анталии.

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Кристина была веселой и жизнерадостной. Поэтому не могла покончить с собой, считают знакомые.

"Якобы была в депрессии, потому потеряла из-за карантина работу. Но не верится. Она могла вернуться домой. К тому же в Турции все налаживалось. Поэтому относительно самоубийства - это домыслы. Может хотят кого-то прикрыть", - рассказала знакомая.

В Турции экспертизу проводит институт судебной медицины Мугла. Должны установить окончательную причину и обстоятельства смерти. Тело Кристины родственники забрали в Украину, где также планируют провести экспертизу.

В Турции под Бодрумом в доме нашли мертвой украинку 25-летнюю Кристину Новицкую 3 января. Женщина сидела на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове, руки были за спиной наручниках.