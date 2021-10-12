Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь

В Винницкой области в колодце нашли убитой 35-летнюю Надежду Ющенко. В преступлении подозревают ее 16-летнюю дочь. Фото: facebook.com/nadezhda.Yshenko

Жители поселка Глуховцы Хмельницкого района Винницкой области шокированы убийством односельчанки 35-летней Надежды Ющенко.

В убийстве призналась ее старшая дочь 16-летняя Александра. Рассказала, что мать ее обижала и била. А очередная ссора возникла из-за того, что не пускала девушку на дискотеку. Поэтому она ухватилась за нож. В это трудно поверить, рассказали Gazeta.ua в поселке.

"Александра призналась, говорят. Но это в голове не укладывается. Девочка спокойная. Семья хорошая, порядочная - ни ссор, ни плохих привычек. Но больше всего удивляет, как хрупкая девочка хладнокровно 30 раз била мать ножом. А потом грузила и везла тело в соседний двор. А потом еще смогла все убрать", - рассказала жительница поселка, имени просит не указывать.

Надежда родом из Бердичева Житомирской области. Александра и еще одна дочь - от первого брака женщины. В Глуховцы семья переехала, когда Надежда второй раз вышла замуж. В этом браке родилась третий дочь. Женщина работала парикмахером. Ее муж Андрей на время трагедии находился на заработках за границей.

Если вину Александры докажут - могут посадить на 15 лет.

Женщина исчезла исчезла 9 октября. Об этом в полицию сообщила ее свекровь. Мол, и ушла из дома и не вернулась. При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри было тело пропавшей женщины, забросанное камнями и старой одеждой. За совершение преступления задержали 16-летнюю дочь женщины. Она во всем призналась. Во время ссоры в кухне она нанесла матери почти 30 ножевых ранений. После этого на тачке вывезли тело на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в заброшенный колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления злоумышленница убрала в доме, спрятала свой окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.