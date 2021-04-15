Рассказали о состоянии младенца, которого нашли в полиэтилене возле путей

У ребенка значительное переохлаждение и обезвоживание. Сейчас его обследуют и угрозы для жизни нет Фото: tsn.ua

В Каменском, Днепропетровской области, местная жительница гуляла с собакой, и вдруг пес потащил ее в кусты. В пакете лежал обнаженный мальчик, завернутый в тряпье. Женщина сразу вызвала полицию и "скорую".

Медики говорят, малышу повезло, что он не стал жертвой бездомных животных и не замерз насмерть. Его в тяжелом состоянии доставили в Днепр в Центр матери и ребенка. У мальчика значительное переохлаждение и обезвоживание. Сейчас его обследуют и угрозы для жизни нет, говорится в сюжете ТСН.

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"Младенцу повезло в жизни. У него был ангел-хранитель, который уже многих людей свел с этим ребенком в первые часы его жизни. Будем надеяться на спасение, чудо произойдет", - сказала заместитель медицинского директора Центра матери и ребенка им. Руднева Виктория Остромецка.

Тем временем полиция разыскивает мать младенца. За то, что бросила ребенка в опасности, ей грозит 3 года тюрьмы.

Ребенка в кустах возле железнодорожных путей вблизи городской больницы №9 в Каменском Днепропетровской области нашли 13 апреля. Он был замотан в пакет.