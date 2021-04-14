В кустах нашли завернутого в пакет младенца. Ребенок выжил

Младенца обнаружили в кустах возле железнодорожных путей рядом с городской больницой №9 в Каменском Днепропетровской области.
На "находку" наткнулись прохожие 13 апреля. Ребенок была обмотан в пакет. Об этом сообщает 05692.
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Младенец выжил. Его осмотрели медики и доставили в больницу.
Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как оставление в опасности. Человеку, который выбросила ребенка, грозит до 3 лет ограничения или лишения свободы.
В селе Томашовке Кольского района на Ивано-Франковщине местная жительница нашла новорожденного мальчика на ступеньках возле собственного дома. Был завернут в одеяло. Женщина вызвала медиков и полицию. Ребенка госпитализировали, но по дороге в больницу он умер.
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