Рассказали о ситуации на военных складах в Черниговской области

На складах в Черниговской области продолжается ликвидация очагов тления. Фото: Stejka

На 6 военном арсенале в Черниговской области по состоянию на 19:00 11 октября продолжается ликвидация очагов тления, наблюдаются одиночные взрывы слабой интенсивности.

На территории арсенала работают пожарные танки, инженерные машины разграждения, пожарные машины. Два пожарных самолета авиации ДСНС Украины в течение дня сделали 25 сбросов. Об этом сообщает начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Алексей Чернобай в Facebook.

Чернобай также отметил, что 15 групп разминирования продолжают осуществлять поверхностную очистку административной территории.

"В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ДСНС Украины с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов, также патрули военной службы правопорядка ВСУ организуют помощь местному населению, а также осуществляют меры по поддержанию правопорядка", - говорится в сообщении.

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Министр обороны Степан Полторак готов отвечать за состояние дел на складах боеприпасов. Но в то же время говорит: на арсенал у Ичне совершили атаку.