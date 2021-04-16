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пятница, 16 апреля 2021 08:12

Рассказали о схемах обмана, на которые попадают туристы во время отдыха за границей

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Рассказали о схемах обмана, на которые попадают туристы во время отдыха за границей
Ежегодно количество случаев мошенничества в сфере туризма растет Фото: pixabay.com

Многие туристы попадают в неловкие, а иногда ужасные ситуации во время отпуска. С каждым годом количество случаев мошенничества в сфере туризма растет.

В Болгарии, например, в пунктах обмена валют выставляют на продажу магниты с флагами Евросоюза и США. Рядом клеят ценник, очень похожий на цену курса валюты, пишет Obozrevatel. После обмена туристы понимают, что цена совсем другая. Если вы начнете задавать вопросы - работники скажут, что на ценнике стоимость магнитов. Перед обменом обязательно уточняйте курс.

В Стамбуле такси должны ездить со счетчиками, однако нужно убедиться, что водитель его включил. Если автомобиль без счетчика или у вас есть языковой барьер, сразу же проложите маршрут в телефоне, покажите расстояние до конечного пункта таксисту и спросите "сколько?". Водитель должен озвучить сумму, следовательно возить кругами вас не будет. Также водители пользуются особенностями местной валюты, ведь лиры различного номинала похожи между собою. Большинство пассажиров кладут сдачу в карман, не глядя на купюры.

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В Индии запрещено снимать во многих музеях и храмах. Камеры просят оставить на входе – лучше этого не делать, потому что есть риск не увидеть своей техники больше никогда. Вы можете извлечь аккумулятор и показать это сотрудникам, тогда вас без проблем пропустят. Водители туристического тук-тука часто завышают цену втрое. Сначала называя одну сумму, при высадке требуют больше. Стоит уточнять в отеле реальную стоимость поездки. Водителю скажите, что знаете маршрут и расценки по городу.

Под Эйфелевой башней нередко гуляют дамы с букетами. Они подходят к влюбленным парам и дарят девушкам цветок. Впоследствии подходят мужчины и требуют заплатить за подарок. Лучше отказаться от таких сюрпризов, где бы вы ни были.

В отелях Египта селят туристов в некомфортный номер, а затем за чаевые могут дать лучший. Вы можете бесплатно просить показать все свободные номера вашей категории, пока не выберите комнату, которая вас устроит.

Бизнесмен и блогер из Черновцов Александр Мицкан буквально застрял в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае взял в аренду элитное авто, сделал несколько дрифт на нем на камеру. Затем в аэропорту мужчину не пустили в самолет. В полицию на него подали заявление. Оказалось, что в ОАЭ дрифт запрещен. Блогера обвинили в повреждении Lamborghini. Украинец утверждает, что авто не повредил, а просто наткнулся на мошенников-арендодателей.

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Дата
16
апреля

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