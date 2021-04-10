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суббота, 10 апреля 2021 17:38

Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял

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Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял
Мужчину обвинили в повреждении авто. Фото: ТСН

Бизнесмен и блогер из Черновцов Александр Мицкан буквально застрял в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Дубае взял в аренду элитное авто, сделал несколько дрифт на нем на камеру. Затем в аэропорту мужчину не пустили в самолет. В полицию на него подали заявление. Оказалось, что в ОАЭ дрифт запрещен. Блогера обвинили в повреждении Lamborghini. Украинец утверждает, что авто не повредил, а просто наткнулся на мошенников-арендодателей, передает ТСН.

Мужчина должен месяц ждать суд или заплатить $ 10 тыс. Ему предложили адвоката за $ 5 тыс. В консульстве Украины в Дубае, по его словам, не смогли ничем помочь и посоветовали занять деньги у родных.

"Мы приехали с женой и оператором снимать блог о жизни в Дубае и обзор Lamborghini. Мы натолкнулись на мошенников, сирийцев, которые дают автомобили на прокат. Как впоследствии я узнал, я не первый, кто "попал" на это. Еще несколько известных блогеров попались, но один из них просто оплатил ремонт авто и все. И мы взяли машину, авто нам задержали на 2 часа, после чего привезли и сказали: "Давай быстро подписывай и езжай". Никакого инструктажа не было. Инструкции по эксплуатации тоже не было дали просто бумажка с дефектами машины, сказали подписать, и все. Мы отсняли видео машины с ее дефектами и поехали снимать свой блог", - рассказывает Мицкан.

Блогер снял видео с автомобилем и заметил, что за ним следит незнакомец.

"Как оказалось, он с самого начала на желтой Ferrari за нами следил. Он фотографировал машину. Мы спросили, что он делает. На что мужчина сказал, что просто снимает авто, потому что оно ему нравится. Ну нам не жалко - хочет человек фотографировать, пусть фотографирует. Как потом мы узнали, по их законодательству, он вообще не имел права нас фотографировать. Потом мы еще его спросили, можно ли в этом месте дрифтовать, и кто здесь вообще дрифтует, потому что мы заметили следы. На что он ответил, что не знает. Это был индус, на вид очень простой человек", - говорит он.

После дрифта человек снова начал снимать и кричал, что это его авто.

"Проходит ровно 10 минут, подлетают два сирийца на Lamborghini Urus и говорят: "Давай сюда свои документы, свой паспорт". Как я потом узнал, это были менеджеры ренткара", - говорит Александр.

Украинцы не согласились на условия иностранцев. Дело дошло до правоохранителей.

"Они привезли какого-то копа, и говорят: "Смотри, вот полиция, или ты платишь нам 10 тыс. долларов, или ты сейчас едешь в отделение полиции и у тебя очень большие проблемы". Конечно, мы выбрали второй вариант, мы поехали в полицию. Как оказалось, это было какое-то село в Дубае. Об этом участке мало кто что-то знает, это как нас в Украине, так похожий участок. Мы приехали туда и там начали брать у нас объяснение", - рассказывает украинец.

Затем в аэропорту мужчину направили в миграционную службу. Сказали, что на него написали заявление, и все вопросы ему нужно решать в полицейском участке.

"Жена и оператор полетели домой, мои билеты сгорели, а я поехал в полицию. Там мне сказали, что ничего не знают, дело открыли только сегодня утром, 31 марта. В полиции также мне сказали, что у меня есть два варианта: ждать суд или идти разбираться с этой компанией. Самое интересное, что минимум месяц нужно ждать суд, а то и до полугода можно здесь сидеть. То есть я здесь застрял, по меньшей мере, чем на месяц", - рассказывает черновчанин.

Мужчину обвинили в повреждении авто. Представили видео с дрифтом. Но повреждений не было.

"Чтобы вы понимали, у этих сирийцев это отработанная схема. Они вот так на туристах наживаются. Наши туристы приезжают сюда и они их так "разводят" всех на деньги. Также многие наши блогеры попали в такую ​​ситуацию, брали авто и так же на них наживались. Днем здесь расходуется 300-400 долларов в жизнь", - говорит Мицкан.

Ежедневно вынужден тратить $300-400 долларов на жизнь. В посольстве Украины ему не смогли помочь.

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"В начале из Абу-Даби звонил посол и говорил, что есть комнаты, они могут предоставить мне жилье. Но как позже оказалось, что у них - стратегический объект и я в них жить не могу", - рассказывает украинец.

"Я здесь остался один. Язык не знаю, ничего не знаю, переводчика не дают, ничем не помогают. Я вообще сюда приехал, как турист отдохнуть и застрял. Если бы я здесь что-то нарушил, мне могли бы просто дать штраф, я бы его оплатил и поехал домой. Но получается, меня здесь закрыли, я не могу уехать. У меня дома бизнес, семья и не спрашивают, имеешь на что жить, не имеешь, и всем безразлично. Вы просто ходите по Дубаи и никому не интересно, кто вы, что вы и откуда вы", - рассказал Александр Мицкан.

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок. Позже оказалось, что украинок 12.

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