Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом

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В ДТП возле села Лукашевка под Николаем попала семья Веретельник с Черкащины. Ехали на собственном авто Citroen Berlingo на отдых.

Глава семьи 35-летний Виталий был за рулем. Он и двое его детей 11-летний Иниль и Рианна, 5 лет, погибли на месте. Выжила только мать иметь детей, 34-летняя Виктория. Она получила травмы головы, туловища и перелом ключицы. В тяжелом состоянии в больнице, сообщает "Обозреватель".

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Предварительно, правила дорожного движения нарушил именно водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусм.

Обстоятельства событий устанавливает следствие.

ДТП произошло 17 июля около 00:30 на 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск". Легковой автомобиль столкнулся с автобусом Neoplan сообщением "Железный порт - Шепетовка". От удара легковушка превратилась в груду металла, автобус выбросило с дороги в поле. Водитель легковушки и двое его детей погибли. В автобусе были 30 пассажиров и два водителя. Они не пострадали.