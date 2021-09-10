Рассказали о многодетной матери, которая погибла под колесами авто пьяного экс-прокурора

Олеся Генько с Немовичей на Ровенщине погибла по дороге с работы. Ее вместе со скутером сбил на внедорожнике и потащил пьяный экс-прокурор Иван Скобух. Фото: facebook.com/Олеся Генька

Скутеристку, которую у села Немовичи в Ровенской области сбил на внедорожнике пьяный экс-прокурор Иван Скобух, звали Олеся Генько. Ей было 35.

Она ночью возвращалась с Сарн, где работала поваром. В свое село не доехала несколько километров, рассказал Gazeta.ua секретарь Немовицького сельского совета Николай Колядко.

"Очень хорошая семья. Простая и трудолюбивая. Олеся поваром работала. Каждый раз ездила скутером. Муж Игорь - предприниматель", - рассказал Колядко.

Скобух не просто сбил, но и протащил женщину вместе со скутером около 30 м.

"На ней живого места не было. Очень избита. Ее и не держали долго. Ночью это произошло. А уже вчера сразу из морга и похоронили", - добавил Колядко.

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Односельчане и родные погибшей опасаются, что делу могут не дать ход. Поскольку Скобух бывший прокурор, сейчас занимается адвокатурой.

"Адвокаты не хотят браться за дело Олеси, потому что все дружат со Скобухом", - говорят в селе.

У Олеси остались муж, дочь и двое сыновей. Младшему - 7 лет.

Между тем Скобуху уже объявили о подозрении. И поместили в изолятор временного содержания. От сотрудничества со следствием он отказывается, говорят в полиции.

"Никаких показаний следователям виновник аварии не дает, ссылаясь на конституционное право", - говорят в полиции.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Авария произошла 8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи на Ровенщине. 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян. С места ДТП пытался скрыться. Его задержали патрульные, которые стали свидетелями ДТП. Водителем внедорожника оказался экс-прокурор Иван Скобух из Ровно.