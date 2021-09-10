Рассказали о многодетной матери, которая погибла под колесами авто пьяного экс-прокурора

 
Ексклюзивы
1/5
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 369
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 360
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2745
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 333
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 486
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1323
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 765
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
4
3
3
6
&quot;Чтобы лучше было видно&quot;: деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
120 человек освободили из рабства: фото и видео
120 человек освободили из рабства: фото и видео
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Видео
Все видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
Парень прыгал по крышам автомобилей
Парень прыгал по крышам автомобилей
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2538
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1440
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 414
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 11:24

Рассказали о многодетной матери, которая погибла под колесами авто пьяного экс-прокурора

  Комментировать
Рассказали о многодетной матери, которая погибла под колесами авто пьяного экс-прокурора
Олеся Генько с Немовичей на Ровенщине погибла по дороге с работы. Ее вместе со скутером сбил на внедорожнике и потащил пьяный экс-прокурор Иван Скобух. Фото: facebook.com/Олеся Генька

Скутеристку, которую у села Немовичи в Ровенской области сбил на внедорожнике пьяный экс-прокурор Иван Скобух, звали Олеся Генько. Ей было 35.

Она ночью возвращалась с Сарн, где работала поваром. В свое село не доехала несколько километров, рассказал Gazeta.ua секретарь Немовицького сельского совета Николай Колядко.

"Очень хорошая семья. Простая и трудолюбивая. Олеся поваром работала. Каждый раз ездила скутером. Муж Игорь - предприниматель", - рассказал Колядко.

Скобух не просто сбил, но и протащил женщину вместе со скутером около 30 м.

"На ней живого места не было. Очень избита. Ее и не держали долго. Ночью это произошло. А уже вчера сразу из морга и похоронили", - добавил Колядко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора

Односельчане и родные погибшей опасаются, что делу могут не дать ход. Поскольку Скобух бывший прокурор, сейчас занимается адвокатурой.

"Адвокаты не хотят браться за дело Олеси, потому что все дружат со Скобухом", - говорят в селе.

У Олеси остались муж, дочь и двое сыновей. Младшему - 7 лет.

Между тем Скобуху уже объявили о подозрении. И поместили в изолятор временного содержания. От сотрудничества со следствием он отказывается, говорят в полиции.

"Никаких показаний следователям виновник аварии не дает, ссылаясь на конституционное право", - говорят в полиции.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Авария произошла 8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи на Ровенщине. 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян. С места ДТП пытался скрыться. Его задержали патрульные, которые стали свидетелями ДТП. Водителем внедорожника оказался экс-прокурор Иван Скобух из Ровно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о многодетной матери, которая погибла под колесами авто пьяного экс-прокурора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 29377
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 7974
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4779
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 4419
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 4266
Происшествия
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
3
 Просмотров: 279
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
 Просмотров: 369
Грузовик разрушил двухэтажный дом
Грузовик разрушил двухэтажный дом Просмотров: 495
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
4
 Просмотров: 306
Имитировала сцену из фильма: неожиданное заявление в загадочной смерти украинки в Турции
Имитировала сцену из фильма: неожиданное заявление в загадочной смерти украинки в Турции Просмотров: 621
Больше всего комментируют
5
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
3
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
2
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Как выучить английский язык?
Голосов: 11
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть