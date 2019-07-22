Рассказали новые подробности катастрофы украинского судна

Погибли 2 рыбака с судна "Иван Голубец". Фото: m.censor.net.ua

Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло вчера ночью в океане у побережья Африки. 2 человека погибли.

"Судно затонуло на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. На борту было как минимум 3 кадета с подконтрольного оккупантам образовательного учреждения "Керченского государственного морского технического института". Непонятные маневры судна перед инцидентом, отсутствие на нем за месяц до событий опознавательных знаков и даже номера ИМО, исключение АИС и странное действие команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что то интересное, кроме собственно рыбы", - написал в Facebook бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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"Иван Голубец" в собственности украинской государственной компании и оперировался латвийским бизнесменом украинского происхождения.

20 июля у берегов Западной Африки загорелся украинский рыболовецкий корабль "Иван Голубец". Без вести пропал один моряк - моторист. На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получил траулер. Продолжаются поиски пропавшего члена экипажа.