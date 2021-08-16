Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто

Фото: Офис Генерального прокурора

Группу должностных лиц КГГА разоблачили в злоупотреблении служебным положением. Они незаконно эвакуировали припаркованные автомобили.

"Один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство инспекции по парковке, ввел схему незаконного получения денег. Они безосновательно эвакуировали припаркованные авто с улицы на штрафплощадку", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Владельцы могли забрать автомобиль только после уплаты штрафов, которые вдвое превышали официальную сумму. Ежедневно участники схемы составляли около 300 актов. Чтобы больше получить денег, злоумышленники располагали у автомобилей знак "Дорожные работы".

Во время обысков у должностных лиц изъяли документы, средства связи, вещественные доказательства и деньги.

В Киеве в управлении образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации проходят обыски из-за растраты 500 тыс. грн на закупки школьной мебели. 16 августа следственные действия проводят также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.