Раны посыпали солью: мужчину замучили до смерти в собственном доме

Мужчину нашла сожительница Наталья возле летней кухни Фото: kriminal.ictv.ua

В Житомирской области трое парней замучили 32-летнего мужчины. Они жестоко избили жертву, а затем посыпали окровавленные ягодицы солью.

Мужчина таких пыток не выдержал и до утра умер. Его нашла сожительница Наталья возле летней кухни, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Он лежал на пороге со спущенными плавками. Он еще стонал, дышал, но уже начал синеть подбородок", - рассказала женщина.

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Наталья сразу же вызвала скорую, но не дождавшись медиков, мужчина скончался.

Подозреваемых полиция быстро нашла. Ими оказались трое парней - 17, 18 и 24 лет. Они признались в содеянном.

Ребята отвели мужчину подальше от дома. Все пытки снимали на телефон.

В полиции говорят, жестоко вел себя самый молодой член компании - 17-летний парень. Он и придумывал пытки для мужчины. Все трое из соседнего села и уже имели дело с полицией.

Старший двоюродный брат Натальи рассказал, что так хотел проучить мужчину за сестринские обиды. На помощь позвал товарищей, но убивать жертву они не собирались.

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