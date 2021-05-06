Раны посыпали солью: мужчину замучили до смерти в собственном доме

В Житомирской области трое парней замучили 32-летнего мужчины. Они жестоко избили жертву, а затем посыпали окровавленные ягодицы солью.
Мужчина таких пыток не выдержал и до утра умер. Его нашла сожительница Наталья возле летней кухни, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.
Он лежал на пороге со спущенными плавками. Он еще стонал, дышал, но уже начал синеть подбородок", - рассказала женщина.
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Наталья сразу же вызвала скорую, но не дождавшись медиков, мужчина скончался.
Подозреваемых полиция быстро нашла. Ими оказались трое парней - 17, 18 и 24 лет. Они признались в содеянном.
Ребята отвели мужчину подальше от дома. Все пытки снимали на телефон.
В полиции говорят, жестоко вел себя самый молодой член компании - 17-летний парень. Он и придумывал пытки для мужчины. Все трое из соседнего села и уже имели дело с полицией.
Старший двоюродный брат Натальи рассказал, что так хотел проучить мужчину за сестринские обиды. На помощь позвал товарищей, но убивать жертву они не собирались.
В одном из домов села Людвиновка Макаровского района на Киевщине нашли окровавленное тело 83-летней женщины. На голове у нее был полиэтиленовый пакет, а во рту - кляп. В доме обстановка не была нарушена, однако полицейские не исключают убийство с целью ограбления. На подозреваемую вышли на следующий день. Это 31-летняя переселенка с Луганщины. Выяснилось, потерпевшая вспомнила ей давнюю кражу.
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