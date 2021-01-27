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среда, 27 января 2021 16:21

На голове пакет, во рту - кляп: женщину замучили в собственном доме
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На Киевщине в собственном доме замучили 83-летнюю женщину. Убийцей оказалась 81-летняя переселенка с Луганщины, которой потерпевшая вспомнила кражу
Фото: kv.npu.gov.ua
На Киевщине в собственном доме замучили 83-летнюю женщину. Убийцей оказалась 81-летняя переселенка с Луганщины, которой потерпевшая вспомнила кражу
На Киевщине в собственном доме замучили 83-летнюю женщину. Убийцей оказалась 81-летняя переселенка с Луганщины, которой потерпевшая вспомнила кражу

В одном из домов села Людвиновка Макаровского района на Киевщине нашли окровавленное тело 83-летней женщины. На голове у нее был полиэтиленовый пакет, а во рту - кляп.

В доме обстановка не была нарушена, однако полицейские не исключали убийство с целью ограбления. На подозреваемую вышли на следующий день. Это 31-летняя переселенка с Луганщины. Выяснилось, потерпевшая вспомнила ей давнюю кражу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи именно в этой пенсионерки. В свое время хозяйка отказала в предоставлении жилья для переселенки из восточной Украины, поэтому женщина отомстила и похитила у нее деньги. На этот раз она пришла к бабушке в гости, а та вспомнила кражу. Тогда и набросилась гостя на пенсионерку. Толкачкой нанесла многочисленные удары по голове. Орудие преступления выбросила по дороге домой, которое потом нашли и изъяли полицейские", - сказано в сообщении.

Злоумышленницу задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Винницкой области 27-летний ранее судимый мужчина замучил до смерти 90-летнюю женщину. Мертвой ее нашла дочь. Убийцу женщины искали 5 дней. Полицейским сообщил, что был сильно пьян. Свои действия объяснить не смог.

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