Ранил товарищей и случайно убил себя: подробности смертельной стрельбы

Фото: hr.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности ночной стрельбы в Олешках на Херсонщине.

Она произошла в одном из местных скверов. Двух раненых и одного мертвого мужчину увидела прохожая, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Ранения получили двое 32-летних местных жителей, а погибший - 66-летний житель Алешек, сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий.

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"Раненые пояснили, что вдвоем отдыхали в сквере на лавочке, распивали спиртное и общались. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел старший по возрасту мужчина. Выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения ног. После чего стрелок, держа оружие в руке за ствол, ударил одного из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение в правое бедро получил сам стрелок. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - рассказал Вербицкий. .

С места происшествия изъяты обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также провели обыск дома у погибшего. Полицейские обнаружили патроны к охотничьему оружию, идентичны боеприпасам, использованным при ночной стрельбе. Проводятся необходимые следственно-розыскные действия, устанавливаются возможные свидетели с очевидцами и изучаются все обстоятельства происшествия.

Стрельба произошла сегодня, 16 июня, сразу после полуночи на углу ул. Крылова и Олимпийской. По свидетельству медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно.