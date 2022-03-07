Раненые десантницы спасли собратьев под обстрелом врага

Десантницы украинской армии Наталья и Елена получили ранения на поле боя.
Тем не менее, они отказались покидать позиции и продолжили помогать своим товарищам по службе из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, сообщило командование ДШВ.
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"Наталья с Еленой попали под шквальные артиллерийские обстрелы противника, после которого завязался огневой контакт. Получив огнестрельные осколочные ранения, девушки отказались от собственной эвакуации и продолжили оказывать медицинскую помощь своим раненым боевым товарищам, спасая их жизнь. Только после кратковременного затишья и прямого приказа руководства, девушки были доставлены в военно-лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время их состояние здоровья стабильное. Они с нетерпением ждут возвращения в свои родные подразделения, чтобы продолжить защищать Украину.
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