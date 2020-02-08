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суббота, 08 февраля 2020 20:17

Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
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Октябрьский райсуд Полтавы арестовал без права на залог 18-летнюю Веронику Моторную которая застрелила инструктора тира 65-летнего Игоря Смолянинова
Фото: fakty.ua
Октябрьский райсуд Полтавы арестовал без права на залог 18-летнюю Веронику Моторную которая застрелила инструктора тира 65-летнего Игоря Смолянинова
Октябрьский райсуд Полтавы арестовал без права на залог 18-летнюю Веронику Моторную которая застрелила инструктора тира 65-летнего Игоря Смолянинова

Октябрьский райсуд Полтавы арестовал без права на залог 18-летнюю девушку, которая застрелила инструктора тира 65-летнего Игоря Смолянинова.

Зовут подозреваемую Вероника Моторная. Заседание проходило в закрытом режиме, но перед этим она успела сказать журналистам, что убийство было случайным, и она не хотела, чтобы мужчина умер.

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Ранее Вероника Моторина уже разыскивалась полицией. Летом 2018 года она сбежала из оздоровительного лагеря, расположенном в с. Красное Скадовского района Херсонской области. Якобы собиралась поехать домой в Днепр через Херсон. Среди примет разыскиваемой указывалось, что несовершеннолетняя постоянно ходит в темных очках и наушниках. И что при себе имела мягкую игрушку.

Под стражей Вероника Моторная будет до 7 апреля. За содеянное ее могут посадить на 15 лет.

Вероника Моторная приехала в Полтаву из Днепра 1,5 месяца назад к парню, с которым познакомилась через интернет. Ему рассказывала, что хотела на фронт, научилась метко стрелять, но в военкомате его в армию не взяли. Была эмоционально неуравновешенной и неоднократно проявляла о желание "кого-то убить". Днем 7 февраля пара в очередной раз поссорилась из-за ревности и девушка пошла в тир снимать стресс. Стреляла по мишеням, а затем выпустила 2 пули в инструктора.

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Дата
08
февраля

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