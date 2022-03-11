Ракетный удар по Луцку: сообщили о погибших

Российские оккупанты выпустили три ракеты по военному аэродрому в Луцке. Из-за этого вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС Украины

В результате ракетной атаки врага аэропорта в Луцке Волынской области погиб один человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук, передает Gazeta.ua.

"Сегодня (11 марта. - Gazeta.ua) ориентировочно в 5:45 прогремели три взрыва. Попали три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших уточняется", - сказал Полищук.

Он добавил, что система оповещения о тревоге не сработала, причину уточняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший

В связи с взрывами временно прекратили работу две котельные Луцка на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. По данным Луцктепла, возобновление работы котельных будет происходить после стабилизации ситуации.