Бомбардировка Луцка: две котельные прекратили работу

Взрывы в Луцке Волынской области раздались утром 11 марта. Российский кафиров целил с неба в аэродром. Фото: иллюстративное, pixabay.com

Мэр Луцка Игорь Полищук подтвердил, что взрывы утром 11 марта произошли в стороне аэродрома.

Об этом он написал в Facebook.

Мэр призвал украинцев не публиковать никакие фотографии, адреса и координаты.

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По предварительной информации, жертв после бомбардировок нет. Пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

В связи с взрывами временно прекратили работу две котельные Луцка по ул. Карбышева и ул. Арцеулова. По данным Луцктепла, возобновление работы котельных будет происходить после стабилизации ситуации.

11 марта российские войска нанесли авиаудары также по Днепру и Ивано-Франковску. Пожар, спровоцированный бомбардировками, в обоих городах ликвидируется. На месте работают соответствующие службы. В Днепре зафиксировали три авиаудара по городу: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно один человек погиб.