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пятница, 11 марта 2022 07:17

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
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Оккупанты ударили по Днепру. Есть погибший
Фото: ГСЧС
Оккупанты ударили по Днепру. Есть погибший
Оккупанты ударили по Днепру. Есть погибший
Оккупанты ударили по Днепру. Есть погибший
Оккупанты ударили по Днепру. Есть погибший

Утром 11 марта в Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны с Россией.

Оккупанты нанесли три авиаудара по городу. Предварительно погиб один человек, сообщает ГСЧС.

"Около 06:10 в Новокубанском районе Днепра взрывы прогремели вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Бомба попала также в двухэтажную обувную фабрику, вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели привлекли 20 человек и четыре единицы техники.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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