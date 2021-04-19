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вторник, 20 апреля 2021 09:48

Ракета врезалась в жилой дом
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Ракета "Точка-У" попала в жилой дом
Фото: kiev-book.narod.ru
Ракета "Точка-У" попала в жилой дом
Ракета "Точка-У" попала в жилой дом
Ракета "Точка-У" попала в жилой дом
Траектория полета ракеты "Точка-У"

20 апреля 2000 года во время военных учений на Гончаровском полигоне Черниговской области учебная ракета "Точка-У" попала в жилой дом в Броварах Киевской области. После трех дней отрицания инцидента, в котором погибли три человека и пятеро ранены, Министерство обороны Украины признало свою ответственность.

На учениях вместо ракеты "Точки-У" использовался габаритно-весовой макет. Сама ракета "Точка-У" произведена в 1990 году. Военные получили ее с базы хранения 14 апреля 2000 года. При ее тестировании обнаружили две неисправности в системе управления, которые сразу исправили. Сначала стрельбы планировалось провести на полигоне в Крыму, однако в целях экономии решили перенести их на полигоны, близкие к базам хранения. Учениями руководил первый заместитель командующего Северного оперативного командования Валерий Пашинский.

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Условная цель была за 31 км на Деснянском полигоне, однако ракета пролетела 90 км и попала в жилой дом в Броварах Киевской области. В результате погибли две женщины и один мужчина, пять человек получили ранения.

Сначала основными были версии о взрыве газа или взрывное устройство направленного действия. Однако один из сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, который ранее служил в ракетных войсках, узнал в одном из обломков именно остатки ракеты. Но Министерство обороны отрицало, что в дом попала "Точка-У". Более того, министр Александр Кузьмук заявил, что контрольная группа, которая посетила место приземления ракеты, подтвердила, что она достигла своей цели. Военнослужащие, запускавшие ракету, за хороший результат получили в награду "командирские часы".

Но расследование показало, что в броварской дом попала именно ракета "Точка-У". Это подтвердил министр Александр Кузьмук. При этом он настаивал, что причина не в человеческом факторе, а в сбое техники. А выводы контрольной группы об удачном запуске объяснил тем, что старые обломки ракет были ошибочно приняты за новые, кроме того, там была свежая воронка от недавних артиллерийских стрельб.

В ходе расследования было установлено, что неправильные действия ракеты вызваны техногенной причиной - вследствие длительного хранения изменилась структура порохового заряда в двигателе. Подобные случаи фиксировались в России и некоторые партии ракет списывались. Однако соответствующая информация своевременно не была доказана российским разработчиком "Точки-У" "Конструкторским бюро машиностроения" до украинских ракетчиков.

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По итогам инцидента в отставку отправили командира ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенанта Владимира Терещенко и офицера группы боевой подготовки полковника Георгия Корнеева. Первого заместитель командующего Северного оперативного командования Валерия Пашинского понизили в должности. Министр Кузьмук в отставку уходить отказался, сославшись на то, что не хочет бросать свое ведомство в трудное время.

Более 70 человек из разбомбленного дома были переселены в гостиницу. Впоследствии большинству из них предоставили жилье в другом доме. Также была выплачена компенсация - семьям погибших по 5 тыс. грн, другим пострадавшим - по 2 тыс. грн. После капитального ремонта, дом в который попала ракета, был вновь заселен.

10 апреля в 2010 году в России под Смоленском произошла катастрофа польского президентского самолета, в результате которого погибли 96 человек вместе с президентом Польши Лехом Качиньским.

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Дата
20
апреля

Ракета врезалась в жилой дом

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