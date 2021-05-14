Работодатель не платит деньги. Куда обратиться

По каждого не оформленного работника, с работодателя могут взыскать до 200 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Право на заработную плату в Украине гарантируется законом. Однако часто работники попадают в ситуацию, когда работодатель не только ее не выплачивает, но и не гарантирует выплаты в ближайшее время.

"Если работник официально трудоустроен, то в таком случае следует обращаться в Управление Гоструда. В заявлении надо указать, что он оформлен, но своих денег не получил. Если же он не оформлен, но работает на работодателя, то также можно обращаться в эту службу. В заявлении нужно указать, что работодатель нарушил закон и официально не трудоустроил. Конечно, можно обратиться в полицию или суд, но это процесс долгий", - рассказал Gazeta.ua адвокат объединения Barristers Михаил Бочевар.

Специалист говорит, что такие случаи могут происходить и когда работник не выполняет должным образом свою работу. Но тогда работодатель должен правильно оформить эти моменты.

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"Он должен составить определенные акты и увольнять за невыполнение своих обязанностей, систематические или однократное нарушение. Я считаю, такие ситуации могут случаться из-за незнания работодателем требований законодательства о труде. Бывают, конечно, и какие-то личные конфликты", - говорит Михаил Бочевар.

Адвокат рассказал, что ждет работодателя за нарушение законов.

"Если говорить об административной ответственности, то предусмотрен штраф до пятисот десяти гривен. Служба Гоструда может накладывать свои штрафные санкции, которые не зависят от административного взыскания. Есть и уголовная ответственность, но такие случаи происходят нечасто", - говорит Михаил Бочевар.

Адвокат добавил, что за каждого неоформленного работника с работодателя могут взыскать до 200 тыс. грн.

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