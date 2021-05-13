Не выплатили зарплату за 35 смен: пекарня влипла в скандал

Одну из сотрудниц уволили за нарушение, не выплатив зарплату за 35 смен. А это более 17 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В Киеве сеть кафе-пекарен "Хлебный" попала в скандал.

Одну из сотрудниц уволили за нарушение, не выплатив зарплату за 35 смен. А это более 17 тыс. грн. Об этом она написала в Instagram. Женщина по имени Дария хочет, чтобы ей вернули честно заработанное, но владелица "Хлебного" считает, что работница нарушила правила компании, поэтому с ней и расстались, не выплатив деньги.

Женщина угостила продукцией пекарни подруг, пробив заказ на себя по себестоимости (как для сотрудников). А это запрещено правилами компании. За это ее и уволили.

"Даша знала о правилах компании, о том, что можно заказывать продукцию и закрывать на свое имя только то, что сотрудник съест во время рабочей смены. И все же, она открыла ноутбук менеджера, пробила заказ для подружек и записала на свое имя. За что была уволена без выплаты зарплаты за 35 смен. Это 17 053 грн с высчитом заказа для друзей", - написала в одной из соцсетей владелица" Хлебного "Алина К.

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Впоследствии выяснилось, что работница вообще не была оформлена официально, пишет tsn.ua.

"Особенно мне это не надо было самой, не знала, сколько там буду работать. А в " Хлебном" особо и не настаивали, мол, десятки сотрудников без оформления работают. Два месяца после увольнения я звонила владелицы компании, а она мне все говорила, чтобы на свою зарплату я не рассчитывала и обвиняла меня в краже", - говорит Дария.

Женщина добавила, что сейчас обратилась за помощью к адвокату и намерена таки добиться выплаты заработанных денег.

Эта ситуация сильно возмутила пользователей сети.

"А какое вы имели право не выплатить зарплату? Ну, вычислили бы то, что она" украла ", ну, оштрафовали бы. Но не выплатить зарплату - не имеете права", - пишут они.

Пользователи советуют потерпевшей обращаться к Гоструд и отстаивать свои права.

Владелица сети пекарен же жалуется, что в ее адрес летят ужасные проклятия, а она ждет второго ребенка.

"А я не "Хлебный", я - живой человек, девушка, которая скоро должна стать мамой во второй раз. Эта история конечно забудется, конфликт с сотрудниками мы решим, а вот как принять это дерьмо, я не знаю", - сказала Алина К.

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