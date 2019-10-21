Работников фискальной службы разоблачили на взятке

В Винницкой области двух сотрудников фискальной службы задержали на взятке. Фото: ГБР

На взятке задержали двух инспекторов главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области.

Они получили $ 15 тыс. от представителя предприятия за указание в акте налоговой проверки только несущественных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о задержании инспекторов ГУ ДФС в Винницкой обл. Готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды совершенного по предварительному сговору группой лиц и избрании меры пресечения.

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В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе. Полицейские требовали от гражданина $ 5 тыс.