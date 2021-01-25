"Работали" в 4 областях: рэкетиры "выбивали" деньги из предпринимателей

На Закарпатье СБУ задержала бандитов, которые держали в страхе предпринимателей и терроризировали граждан в различных регионах нашей страны.

Рэкетиры занимались вымогательством денег у жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей, сообщили в пресс службе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленники, среди которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений, под искусственными предлогами" выбивали "деньги из представителей коммерческих структур. В случае неуплаты" дани ", участники группировки применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от предпринимателя из Закарпатья 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали в Ужгороде трех фигурантов во время получения очередной суммы денег от потерпевшего ", - говорится в сообщении.

В помещениях бандитов нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также правоохранители установили банковские счета, где рэкетиры хранили деньги, полученные от преступной деятельности.

Сейчас двум из преступников объявили о подозрении. Следствие продолжается.

В Винницкой области разоблачили банду преступников, которые "выбивали" деньги с предпринимателя. Рэкетиры угрозами заставили мужчину приобрести часть недвижимого имущества по значительно завышенной цене. Кроме того, они требовали у пострадавшего $1 тыс.