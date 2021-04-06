 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Просмотров: 252
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 855
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 153
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 252
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 792
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
3
3
3
6
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине
Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине
&quot;Смотрящего&quot; с сообщниками взяли на выбивании долга
"Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга
Победитель тендеров &quot;Большого строительства&quot; отмывал миллионы на неуплате налогов
Победитель тендеров "Большого строительства" отмывал миллионы на неуплате налогов
В случае штурма угрожали открыть огонь: появилось видео с места стрельбы в поезде
В случае штурма угрожали открыть огонь: появилось видео с места стрельбы в поезде
Видео
Все видео
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 117
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 189
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 45
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 18:49

Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине
3

  Комментировать

В поселке Тростянец Винницкой области на строительстве супермаркета произошел оползень.

27-летнего мужчину засыпало землей на четырехметровой глубине, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Винницкой области рабочего на строительстве засыпало землей
Фото: t.me/dsns_telegram
В Винницкой области рабочего на строительстве засыпало землей
В Винницкой области рабочего на строительстве засыпало землей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В офисном здании обрушился этаж

"Во время проведения земляных работ на глубине около 4 метров произошел сдвиг почвы на территории строительства супермаркета. Под земляными завалами оказался один из наемных работников", - рассказали спасатели.

Пострадавший - местный житель. Спасатели откопали мужчину из-под завала и передали врачам экстренной медицинской помощи.

В Одессе на стройплощадке рухнул котлован и строительная конструкция. Под обломками оказались двое рабочих. Тела достали спасатели. Врачи констатировали смерть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34678
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 15562
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 14166
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 13887
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 12771
Происшествия
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
3
 Просмотров: 261
Сожитель выгнал, мать - отказалась: женщина с младенцем оказались на улице
Сожитель выгнал, мать - отказалась: женщина с младенцем оказались на улице Просмотров: 198
Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать
Окровавленную нашел прохожий: 50-летний мужчина жестоко избил собственную мать Просмотров: 189
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
 Просмотров: 468
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
16
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Голосов: 80
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть