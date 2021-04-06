Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине

В поселке Тростянец Винницкой области на строительстве супермаркета произошел оползень.

27-летнего мужчину засыпало землей на четырехметровой глубине, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Фото: t.me/dsns_telegram

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"Во время проведения земляных работ на глубине около 4 метров произошел сдвиг почвы на территории строительства супермаркета. Под земляными завалами оказался один из наемных работников", - рассказали спасатели.

Пострадавший - местный житель. Спасатели откопали мужчину из-под завала и передали врачам экстренной медицинской помощи.

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