Рабочего на строительстве засыпало землей на четырехметровой глубине

В поселке Тростянец Винницкой области на строительстве супермаркета произошел оползень.
27-летнего мужчину засыпало землей на четырехметровой глубине, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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"Во время проведения земляных работ на глубине около 4 метров произошел сдвиг почвы на территории строительства супермаркета. Под земляными завалами оказался один из наемных работников", - рассказали спасатели.
Пострадавший - местный житель. Спасатели откопали мужчину из-под завала и передали врачам экстренной медицинской помощи.
В Одессе на стройплощадке рухнул котлован и строительная конструкция. Под обломками оказались двое рабочих. Тела достали спасатели. Врачи констатировали смерть.
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