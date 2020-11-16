Пытки и изнасилование в Кагарлыке: следователи сообщили последние новости по делу

ГБР завершило расследование изнасилования и пыток в Кагарлыке. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: dbr.gov.ua

По делу о пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области завершили досудебное следствие.

На скамье подсудимых 5 полицейских: бывший начальник отделения и 4 его подчиненных, сообщили в Государственном бюро расследований.

"13 ноября стороне защиты и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - сказано в сообщении.

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После ознакомления с материалами производства подозреваемым работникам полиции будет вручен обвинительный акт и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Если вину подозреваемых докажут - могут посадить на 12 лет.

В ночь против 25 мая сотрудники Кагарлыкского ОП пытали и изнасиловали 28-летнюю Нелю Погребицкую. 25 мая следователи Государственного бюро расследований задержали 2 полицейских - оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива. Их обоих арестовали без права на залог, но они свою вину не признают. В начале июля Голосеевский районный суд Киева арестовал еще 2 правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и издевательствах в полиции Кагарлыка. А в конце октября в деле появился еще один подозреваемый. Это - бывший начальник полиции. Он знал о незаконном задержании его подчиненными, не прекратил и не сообщил о преступлении