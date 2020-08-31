Пытались взорвать поезд с бензином - СБУ подозревает теракт

На железной дороге устроили взрыв. Фото: СБУ

Следователи Управления СБУ в Житомирской обл. начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по котором двигался грузовой поезд с горюче-смазочными материалами.

"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

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На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа Управлений СБУ и Национальной полиции в Житомирской обл.

Преступление расследуют, как террористический акт.

В городе Люботин Харьковской области полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами и другими средствами поражения. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.