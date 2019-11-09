Пятые сутки разыскивают студента, который не вернулся с учебы

В Одесской области разыскивают 19-летнего Николая Бондаренко с Белгород-Днестровска.

По словам родственников, парень 5 ноября ушел в учебное заведение и по настоящее время не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскивают 19-летнего Николая Бондаренко с Белгород-Днестровска

Приметы: на вид 18-20 лет лет, рост 180-185см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темные.

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Был одет: в красную куртку, джинсы коричневого цвета и серые кроссовки.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении парня, просят сообщить в Белгород-Днестровский отдел полиции или по телефонам 0484928361, 102.

На Тернопольщине несколько суток разыскивали 20-летнего Богдана Збирского из поселка Скала-Подольская Борщевского района. Он пошел к родственникам в село Иванков и не вернулся.