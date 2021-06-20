Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Год назад, 21 июня, произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в шестом подъезде высотки около десяти утра. Обвалились 16 квартир с четвертого по восьмой этаж. Под обломками похоронило пять человек. Столько же оказались в больнице. Поисково-спасательные работы продолжались два дня. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.
Жизнь у всех жителей подъезда разделилась на "до" и после ", рассказала Gazeta.ua жительница одной из разрушенных квартир Марина Писаненко. Она приехала на Позняки после ЧП. В доме проживали ее родители. Они за час до взрыва вышли в делах. Их квартира была рядом с той, где произошел эпицентр взрыва. Там проживала пенсионерка Людмила Яковлевна. Она первой погибла, ее выбросило взрывной волной из окна.
"Трое из наших соседей умерли за этот год, не дождавшись обещанного. Все мы весь год привыкали к новому. Бывшие жители привыкали жить без своего дома, без личных вещей, без документов и семейных фото, без крыши над головой, быть гостями. Жители соседних подъездов привыкали платить за отопление и за наши 40 квартир. Жители соседних домов привыкали жить среди кучи строительного мусора, без мест для парковки. Жители всего массива привыкают видеть "дыру" между другими домами и угадывают, что же построят на том месте и сколько заработают", - говорит Марина Леонидовна.
Добавляет, что все 40 семей не устроены за обещанных 1,5 месяца. Из всех 40 семей заселились в новые квартиры только две. Не все семьи имеют документы на обещанные квартиры. Не все семьи получили материальную помощь. Дом не демонтирован - разобраны семь этажей с 10-ти. На окнах трех появились металлические решетки. Что будет с остальными этажами, пока неизвестно.
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Следствие рассматривало несколько версий трагедии. Подтвердилось, что причиной стал взрыв бытового газа. Экспертиза выявила нарушения при поверки бытовых счетчиков - работники установили технологическую перемычку во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. В результате этих нарушений и произошел взрыв, отметили в прокуратуре.
В конце апреля этого года пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении в деле.
"По результатам расследования первому заместителю председателя правления АО" Киевгаз ", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда Киевгаза сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, повлекшее гибель людей", - говорят в прокуратуре.
Накануне годовщины трагедии бывшие жители дома собрались у развалин, чтобы почтить погибших людей, поддержать морально детей, которые остались сиротами из-за чужой халатности, посмотреть на дыру, где были их квартиры. И высадили в память о прошлой жизни деревья.
Через полгода после трагедии жители разрушенных квартир устроили символическое прощание с домом и создали возле него арт-объект. Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, пострадавших в результате ЧП.
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