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понедельник, 21 июня 2021 06:35

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки
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Год назад, 21 июня, произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в шестом подъезде высотки около десяти утра. Обвалились 16 квартир с четвертого по восьмой этаж. Под обломками похоронило пять человек. Столько же оказались в больнице. Поисково-спасательные работы продолжались два дня. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.

Жизнь у всех жителей подъезда разделилась на "до" и после ", рассказала Gazeta.ua жительница одной из разрушенных квартир Марина Писаненко. Она приехала на Позняки после ЧП. В доме проживали ее родители. Они за час до взрыва вышли в делах. Их квартира была рядом с той, где произошел эпицентр взрыва. Там проживала пенсионерка Людмила Яковлевна. Она первой погибла, ее выбросило взрывной волной из окна.

Год назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Погибли пять человек
Фото: facebook.com/pisanenkoml
Год назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Погибли пять человек
Год назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Погибли пять человек
Год назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Погибли пять человек
Год назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Погибли пять человек

"Трое из наших соседей умерли за этот год, не дождавшись обещанного. Все мы весь год привыкали к новому. Бывшие жители привыкали жить без своего дома, без личных вещей, без документов и семейных фото, без крыши над головой, быть гостями. Жители соседних подъездов привыкали платить за отопление и за наши 40 квартир. Жители соседних домов привыкали жить среди кучи строительного мусора, без мест для парковки. Жители всего массива привыкают видеть "дыру" между другими домами и угадывают, что же построят на том месте и сколько заработают", - говорит Марина Леонидовна.

Добавляет, что все 40 семей не устроены за обещанных 1,5 месяца. Из всех 40 семей заселились в новые квартиры только две. Не все семьи имеют документы на обещанные квартиры. Не все семьи получили материальную помощь. Дом не демонтирован - разобраны семь этажей с 10-ти. На окнах трех появились металлические решетки. Что будет с остальными этажами, пока неизвестно.

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Следствие рассматривало несколько версий трагедии. Подтвердилось, что причиной стал взрыв бытового газа. Экспертиза выявила нарушения при поверки бытовых счетчиков - работники установили технологическую перемычку во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. В результате этих нарушений и произошел взрыв, отметили в прокуратуре.

В конце апреля этого года пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении в деле.

"По результатам расследования первому заместителю председателя правления АО" Киевгаз ", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда Киевгаза сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, повлекшее гибель людей", - говорят в прокуратуре.

Накануне годовщины трагедии бывшие жители дома собрались у развалин, чтобы почтить погибших людей, поддержать морально детей, которые остались сиротами из-за чужой халатности, посмотреть на дыру, где были их квартиры. И высадили в память о прошлой жизни деревья.

Через полгода после трагедии жители разрушенных квартир устроили символическое прощание с домом и создали возле него арт-объект. Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, пострадавших в результате ЧП.

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Дата
21
июня

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

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