Пьяный водитель заехал в свежий бетон

Во Львове пьяный водитель заехал на дорогу, которая была залита бетоном. Фото: Нацполиция

Во Львове пьяный водитель заехал на дорогу, залитую свежим бетоном.

Инцидент произошел в четверг, 17 октября, на улице Замарстиновской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Водитель автомобиля Fiat Doblo проигнорировал запрещающие знаки и выехал на участок дороги, где идет капитальный ремонт. Вытянуть машину с бетона удалось лишь через несколько часов.

53-летний водитель оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако пройти проверку отказался. Кроме того, у мужчины не было страховки и свидетельства о регистрации авто.

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На трассе Киев-Одесса возле села Чабаны столкнулись легковушка Hоnda Accord и микроавтобус Citroen Jumper. Авария произошла из-за водителя микроавтобуса, который грубо нарушил ПДР- выехал на красный сигнал светофора.