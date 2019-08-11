Пьяный водитель устроил серьезную аварию, пострадали дети

В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса и легковушки, пострадали 8 человек.

"10 августа в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и "ВАЗ 2170". В результате аварии травмировались семеро пассажиров и водитель микроавтобуса. Среди пострадавших трое несовершеннолетних детей", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2170", житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, столкнулся с микроавтобусом Mersedes, которым управлял 49-летний житель Закарпатской области, после чего микроавтобус съехал в кювет. Водитель ВАЗа был пьян, содержание алкоголя в крови составляло 3,52 промилле.

В результате аварии травмировались водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети 6, 7 и 13 лет. Пострадавшие с переломами и ушибами госпитализировали.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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