Пьяный водитель убегал от патрульных и врезался в подъезд дома

Пьяный водитель пытался скрыться от патрульных и врезался в подъезд дома Фото: vsim.ua

В Одессе пьяный водитель пытался скрыться от патрульных и врезался в подъезд дома.

Патрульные заметили водителя около 4 утра. Он был пьян и предлагал взятку. Когда ему пригрозили уголовной ответственностью, бросился бежать, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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"Около 4 часов утра, патрульные заметили транспортное средство, которое двигалось нарушая ПДД: автомобиль двигался в темное время сутки без включенного света фар. Стражи порядка последовали за водителем и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке транспортного средства. Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять соответствующие материалы. Впоследствии, мужчина, чтобы избежать ответственности, предложил полицейскому взятку в размере 4000 гривен. Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Через несколько минут водитель быстро тронулся с места и начал убегать. Инспекторы начали преследование транспортного средства. Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - подъезд многоэтажки по улице Генерала Петрова. Только тогда гражданин прекратил погоню. Однако на этом водитель не остановился, выбежал из автомобиля и пытался снова убежать ", - говорится в сообщении.

Патрульные догнали и задержали его. На нарушителя составили три административных протокола. Автомобиль эвакуировали.

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