Мужчина преследовал водителя "Жигулей", который сбил 15-летнюю и пытался скрыться

В Николаеве патрульные задержали водителя Жигулей, который сбил 15-летнюю девушку и хотел убежать.

Случайным свидетелем ДТП стал прохожий. Он на собственном авто преследовал виновника аварии и в это же время координировал наряд правоохранителей, сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

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Фото: facebook.com/mykolaivpolice/

"Вчера около 18:00 на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что он стал свидетелем ДТП. Гражданин рассказал, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, сбил девушку на пешеходном переходе на перекрестке улицы Андрея Антонюка и проспекта Богоявленского. Заявитель на собственном авто следовал за виновником ДТП и в это же время координировал экипаж патрульной полиции. За считанные минуты автомобиль по ориентировке был остановлен и возвращен на место происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

В Киеве, на ул. Новогоспитальной, ночью патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль Toyota, который наехал на бордюр и неуверенно двигался. Инспекторы дали водителю сигнал об остановке, но тот остановился не сразу. Как выяснилось, за рулем была пьяная женщина. Патрульные предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, и она согласилась, отдав им свои документы. Когда полицейские искали свидетелей, чтобы провести процедуру, женщина сбежала на автомобиле.