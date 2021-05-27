Пьяный водитель раздавил 8-летнего школьника

Фото: zt.npu.gov.ua

В Хорошево на Житомирщине пьяный водитель Peugeot 207 сбил 8-летнего мальчика, который шел вдоль дороги. Авария произошла 26 мая около 18:10.

С места происшествия виновник скрылся. Его разыскали позже. Оказалось, за руль сел пьяный и без прав. Мальчика забрала "скорая". Его состояние крайне тяжелое, за жизнь ребенка борются медики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля Peugeot 207, 31-летний местный житель, двигаясь по улице поселка, сбил 8-летнего школьника, который шел по краю дороги. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Опросив свидетелей и очевидцев происшествия, полицейские установили личность водителя и изъяли иномарку. Известно, что ранее правоохранители ловили мужчину пьяным за рулем. Тогда у него отобрали права. Теперь во время освидетельствования выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное - анализ показал 3,08 промилле алкоголя в крови", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства.

На ул. Ивана Богуна 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Его отбросило на металлическую арматуру, что прошила парню голову. Выяснилось, женщина была за рулем пьяная - уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз. Мальчик в тяжелом состоянии в реанимации.