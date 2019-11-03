Пьяный водитель покалечил полицейскую

На автодороге "Мукачево - Рогатин" вблизи села Залужье Мукачевского района Закарпатья произошло тройное столкновение вечером 2 ноября.
Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и столкнулся с грузовиком и служебным авто полиции. 37-летняя полицейская получила травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель Citroen двигался в направлении Мукачево. Не обеспечил боковой интервал с грузовым автомобилем, который двигался по встречной полосе движения. В результате протаранил его и допустил столкновение с еще одним авто, которое двигалось навстречу - служебной машиной полиции. От удара автомобиль Skoda Octavia съехал в кювет. Пострадала пассажир машины - 37-летняя полицейская. Ее доставили в больницу. Двое других правоохранителей не травмировались", - сказано в сообщении.
За рулем Citroen был 50-летний житель. Свалява. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов.
Следователи открыли уголовное производство и составили на правонарушителя два административных протокола.
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