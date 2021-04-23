Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео

В центре Киева пьяный священник из Сумской области бросался на людей. Фото: скриншот с видео

23 апреля в Киеве на Подоле пьяный священник бросался на людей.

Одну девушку священник сильно толкнул. А на вопросы людей "с какой он церкви" показал средний палец, сообщает сайт "Сегодня" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Отмечается, что утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади. Он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пацаны, стреляю наповал!": Священник стрелял по людям из ружья

Выяснилось, что нарушитель из Сумской области. Что он делает в Киеве пока неизвестно.

Патрульные забрали мужчину в участок для составления протокола за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В Харькове пьяный священник бежал от полицейских. Патрульные заметили в потоке автомобилей на одной из улиц города автомобиль, который двигался неадекватно. На попытки остановить нарушителя водитель только прибавил скорость. Им оказался протоиерей Русской православной церкви в Украине 55-летний Богдан Иосифович Иванчук. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ (МП), он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве. На его лечение от цирроза печени недавно местные жители собирали деньги.