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среда, 16 июня 2021 07:53

Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: жуткое фото

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Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: жуткое фото
Отец прощается с погибшим сыном. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве во время страшной случайности в аварии погиб 27-летний велосипедист.

Трагедия произошла на улице Зодчих в Святошинском районе столицы, передает Униан.

Пьяный прохожий изменил траекторию движения по тротуару и столкнул велосипедистом, который двигался навстречу. Мужчина съехал на проезжую часть и попал под колеса грузовика. Он серьезно травмировал голову и погиб на месте.

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Погибший работал травматологом в 7-й городской больницы Киева.

В Николаеве водитель Ford совершил 18 ДТП за несколько часов.

Он на большой скорости ездил по улицам города и создавал аварийные ситуации с другими автомобилями. Менее чем через 15 мин. один из патрулей обнаружил искомое авто на проспекте Богоявленском. На требования об остановке не реагировал, после чего правоохранители начали преследование. Задержанным оказался 36-летний житель Одесской области. Объяснить свои действия не смог. Имел явные признаки наркотического опьянения.

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