Пьяный патрульный насмерть сбил женщину: что известно

С места аварии патрульный сразу убежал, однако через 40 минут его нашли в соседнем поселке и задержали Фото: zz.te.ua

В Хмельницкой области 24-летний патрульный насмерть сбил женщину.

Авария произошла произошла 22 февраля вечером в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области. Мужчина на Opel наехал на 50-летнюю женщину, которая шла по обочине в попутном направлении. От полученных травм она скончалась, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

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С места аварии патрульный сразу убежал, однако через 40 мин. его нашли в соседнем поселке и задержали.

"Уже бывший полицейский был пьян. Бывший: я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции", - говорит Клименко.

Расследованием смертельной аварии будет заниматься ГБР.

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