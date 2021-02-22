Пьяный водитель сбил двух подростков на тротуаре. Парень не выжил

На Волыни пьяный водитель сбил подростков. Парень погиб, девушка - в больнице. Фото: facebook.com/kyivpatrol

В селе Белин Ковельского района на Волыни 35-летний водитель Ford сбил 17-летнего и парня и 15-летнюю девушку, которые шли по тротуару. За руль сел пьяный.

В результате ДТП парень погиб, девушка - в травматологии районной больницы, сообщили сегодня, 22 февраля, в отделе коммуникации областной полиции.

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"35-летний житель района, управляя автомобилем в состоянии опьянения, сбил пешеходов, которые находились за пределами проезжей части", - сказано в сообщении.

Водителя задержали сообщили ему о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие.

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