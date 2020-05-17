Пьяный мужчина устроил стрельбу на столичном мосту

Мужчина обстрелял велосипедистов. Фото: pexels.com

16 мая, на Северном мосту в Киеве пьяный мужчина стрелял по велосипедистам.

Журналистка Алина Кондратенко сообщила в Facebook, что человек сначала что-то кричал велосипедистам.

В какой-то момент он достал пистолет и начал стрелять. Неизвестно, пострадал ли кто.

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"19.00, иду пешком по Северному мосту, впереди - в 3-4 шагах - идет пьяное тело. Мимо проезжают велосипедисты, он что-то им кричит, ведет себя агрессивно, а потом резко достает пистолет, разворачивается и стреляет по ним. Я резко начинаю бежать, бегу зигзагом, потому что знаю, что так меньше вероятность, что попадет. Это пьяное тело бежит позади и кричит: "Не бойся, девушка". Я подошла к концу моста, забежала в парк, стараюсь прийти в себя", - написала Кондратенко.

Днем 13 мая на улице Мостицкой в ​​Киеве произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавший находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.